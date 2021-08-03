ФАС возбудила дело в отношении швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ
ФАС возбудила дело в отношении швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ Hamilton Medical AG
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ Hamilton Medical AG, сообщает ведомство.
"ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении Hamilton Medical AG по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в государственных и муниципальных закупках на поставку аппаратов ИВЛ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ФАС провела выездные проверки ряда официальных дистрибьюторов аппаратов искусственной вентиляции легких производства Hamilton Medical AG.
Ведомство выявило, что компания направляла своим дистрибьюторам (экономически зависимым субъектам правоотношений) указания по участию в государственных и муниципальных закупках. В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.
В случае установления вины компании грозит административный штраф в соответствии КоАП РФ, подчеркивает ведомство.