МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ Hamilton Medical AG, сообщает ведомство.

"ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении Hamilton Medical AG по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в государственных и муниципальных закупках на поставку аппаратов ИВЛ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФАС провела выездные проверки ряда официальных дистрибьюторов аппаратов искусственной вентиляции легких производства Hamilton Medical AG. Сертификаты вакцинации Сан-Марино признали в ЕС

Ведомство выявило, что компания направляла своим дистрибьюторам (экономически зависимым субъектам правоотношений) указания по участию в государственных и муниципальных закупках. В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.

В случае установления вины компании грозит административный штраф в соответствии КоАП РФ, подчеркивает ведомство.