ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 9 авг — ПРАЙМ. Египетская туристическая отрасль ожидает, что число авиарейсов между египетскими курортами и городами России будет увеличено в ближайшие недели, заявил РИА Новости глава Государственного агентства по активизации туризма Ахмед Юсеф. Россияне рассказали, почему решили поехать в Египет после перерыва

Первый с ноября 2015 года прямой авиарейс с российскими туристами приземлился в понедельник в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх на Красном море — "горбатый" Boeing-747 авиакомпании "Россия" привез 517 туристов. Также в Хургаде приземлились первые два рейса из Москвы — компаний "Россия" и EgyptAir.

"Мы ожидаем значительного увеличения числа рейсов в ближайшие недели", — сказал Юсеф. Отвечая на вопрос, ожидает ли он в том числе запуска чартерных рейсов, Юсеф ответил утвердительно.

Он отметил, что рад сближению народов благодаря сотрудничеству в туризме и в культурном плане — благодаря идущему сейчас перекрестному году гуманитарного сотрудничества РФ и Египта.

По его словам, сейчас египетские власти активно занимаются раскруткой курортов страны, в том числе устраивая туры для популярных блогеров, журналистов и звезд.

"Мы примем участие в туристической выставке Leisure в Москве в сентябре. Мы там будем широко представлены, будет большой павильон", — сообщил Юсеф.

По словам собеседника агентства, все сотрудники отелей провинций Красное море и Южный Синай привиты от коронавируса.

Российская сторона исходит из того, что число рейсов на египетские курорты будет увеличено, они будут запущены из различных городов, заявил ранее РИА Новости посол РФ Георгий Борисенко. Минтранс надеется на рост числа рейсов в Египет

Росавиация также выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на курорты Египта, они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом количества рейсов на этих маршрутах. Допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.