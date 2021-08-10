ВАШИНГТОН, 10 авг — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отказа от использования ископаемого топлива в авиации к 2050 года в рамках усилий по борьбе с изменением климата. Сенат США принял крупный инфраструктурный законопроект

США в марте этого года в совместном с Евросоюзом заявлении подтвердил намерение добиться нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году, а также призвали другие страны предпринять шаги, чтобы удержать повышение температуры в рамках 1,5 градуса Цельсия.

Как рассказали агентству Рейтер два источника, пожелавших остаться анонимными, администрация хочет сделать 2050 год рубежом, когда самолеты полностью перейдут на топливо из возобновляемых ресурсов. По данным источников, обсуждения находятся на начальном этапе, их конкретное содержание не приводится. Еще три источника сообщили, что в конце месяца Белый дом проведет онлайн-совещание с представителями отрасли, на котором обсудит вопрос экологичного топлива.

Заместитель национального советника Белого дома по климату Али Заиди подтвердил, что администрация обсуждает вопрос использования более чистых видов топлива, но о конкретных датах ничего не сказал. "Президент Байден предложил инвестировать в стимулирование инноваций и внедрение экологически чистого авиационного топлива", — приводит его слова агентство. Заиди такие отметил, что администрация привержена борьбе с изменением климата во всех отраслях экономики.