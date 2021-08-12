МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG заключил окончательное соглашение о продаже Reebok американской группе Authentic Brands Group (ABG) за 2,1 миллиарда евро, говорится в релизе немецкой компании.

"Adidas сегодня объявил, что заключил окончательное соглашение о продаже Reebok Authentic Brands Group (ABG) за 2,1 миллиарда евро", — говорится в сообщении. Adidas уточнил, что большая часть суммы будет выплачена наличными сразу, а оставшаяся часть будет оплачена позже. Траты россиян на одежду выросли на фоне пандемии COVID

Само совершение сделки намечено на первый квартал будущего года. Adidas также сообщил, что намерен разделить большую часть денежных поступлений, которые будут получены от этого, со своими акционерами.

В октябре СМИ сообщали о том, что Adidas изучает возможности продажи своего бренда Reebok. При этом ранее гендиректор компании Adidas Каспер Рорштед (Kasper Rorsted) неоднократно опровергал "слухи" о том, что хочет продать бренд Reebok. Он при этом закрыл те магазины Reebok, которые демонстрировали слабые показатели, а также принял меры для сокращения расходов.

После того как Reebok наконец восстановил прибыльность к началу 2019 года, Рорштед выразил надежду, что теперь он сможет обеспечить рост продаж за счет новых линеек спортивной обуви, таких как Cross Fit Nano и Float Ride Run. Однако от государственных мер "борьбы" с новым коронавирусом Reebok пострадал больше, чем Adidas. В прошлом декабре Adidas официально сообщил, что, рассматривает возможность продажи Reebok, и в феврале этого года процесс продажи был запущен.

Adidas AG, основанный в 1924 году Адольфом Дасслером, — один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Американский Reebok принадлежит Adidas с 2006 года.