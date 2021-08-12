МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" вышел из переговоров о приобретении сети магазинов "Азбука вкуса", это может быть связано с высокой оценкой актива, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на розничном рынке, а также собеседников в электронной коммерции и инвесткругах. Выручка "Яндекса" во втором квартале выросла на 70%

В июне издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что "Яндекс" ведет переговоры о приобретении "Азбуки вкуса". По словам одного из источников издания, смысл сделки заключается в синергии "Азбуки вкуса" с сервисом доставки еды "Яндекс.Лавка". Помимо этого, как отмечало издание, такое приобретение позволит снизить закупочные цены для сервиса за счет объединения закупок с ритейлером.

Но как пишет сегодня "Коммерсант", по словам его собеседника в электронной коммерции компания в первую очередь интересовалась сетью для развития онлайн-торговли продуктами, однако при изучении актива "Яндекс" не увидел нужной синергии с собственными сервисами. Кроме того, еще одной проблемой могли стать завышенные ожидания продавцов относительно цены, отмечает "Коммерсант", ссылаясь на собеседника в инвесткругах.

Также, по данным источников газеты, владельцы "Азбуки вкуса" по-прежнему рассматривают продажу бизнеса.

"Азбука вкуса" — крупный российский ритейлер. Сеть его магазинов включает в себя, в частности, 105 одноименных супермаркетов, 60 минимаркетов "АВ Daily", три специализированных винных магазина "AB Энотека" и пять семейных гипермаркетов "АВ Маркет". Все объекты сети находятся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выручка "Азбуки Вкуса" по итогам 2019 финансового года (закончился 31 марта 2020 года) составила 65,4 миллиарда рублей.

Согласно информации на сайте ритейлера, ее основные владельцы — Invest AG и Millhouse (41,1%), Максим Кощеенко (25,5%), Олег Лыткин (17,1%). Кроме того, 12% — у компании VMHY, 4,4% принадлежит менеджменту сети.