2021-08-13T10:42:00+03:00
2021-08-13T10:42:04+03:00
2021-08-13T10:42:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210813/834436603.html
Мишустин утвердил компенсации господрядчикам за подорожание материалов
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации дополнительных расходов выполняющих госконтракты застройщиков, связанных с существенным подорожанием... ПРАЙМ, 13.08.2021
правительство рф, михаил мишустин, недвижимость, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83405/60/834056059.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83405/60/834056059.jpg
https://1prime.ru/images/83405/60/834056058.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83405/60/834056058.jpg
https://1prime.ru/images/83405/60/834056046.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83405/60/834056046.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210806/834394359.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации дополнительных расходов выполняющих госконтракты застройщиков, связанных с существенным подорожанием стройматериалов.
"По согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%", — сообщается на сайте правительства.
Как уточняется в нем, для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение. При этом заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств не потребуется.
По оценке Минстроя, объем компенсаций господрядчикам за подорожание стройматериалов составит примерно 100 миллиардов рублей.