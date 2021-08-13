МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации дополнительных расходов выполняющих госконтракты застройщиков, связанных с существенным подорожанием стройматериалов. В России резко дорожают стройматериалы

"По согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%", — сообщается на сайте правительства.

Как уточняется в нем, для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение. При этом заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств не потребуется.

По оценке Минстроя, объем компенсаций господрядчикам за подорожание стройматериалов составит примерно 100 миллиардов рублей.