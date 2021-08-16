С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что возобновил взаимодействие с Генпрокуратурой РФ по "лондонскому списку", но эту работу осложняет ряд юридических проблем. Банки раскритиковали проект ЦБ о новой оценке клиентов

"Лондонский список" — условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, тогда как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов ранее признавал, что возвращение большинства фигурантов осложнено.

"Диалог по "лондонскому списку" возобновлен… Мы наладили взаимные подходы с прокуратурой в этом вопросе… По "лондонскому списку" мы начали опять обсуждение, мы начали продумывать технологии", — сказал Титов журналистам.

При этом, по его словам, при продолжении работы над "лондонским списком" "есть ряд проблем юридического свойства, которые действительно волнуют наших правоохранителей <…>, прежде всего следственные органы".

Как уточнил Титов, одна из таких проблем заключается в том, что бизнесмены из "лондонского списка" могут не вернуться в Россию, хотя им будет изменена мера пресечения и снят розыск, в том числе и международный. "Это потенциальная возможность, у нас не было никогда такого случая", — отметил омбудсмен.

В качестве другой юридической проблемы он назвал возможные сложности с изменением следователями меры пресечения. "Формально нет юридической возможности влиять на следователей", — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Титов и генпрокурор России Игорь Краснов провели встречу, на которой обсудили перспективы работы по "лондонскому списку".