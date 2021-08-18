МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Банк России в июле зафиксировал замедление роста цен на продовольствие в большинстве субъектов РФ, при этом почти повсеместно росли цены на непродовольственные товары, говорится в пресс-релизе регулятора. Поставщики продуктов в России сообщили о росте цен на перевозку до 160%

Годовая инфляция по итогам июля в РФ замедлилась на 0,04 процентного пункта, до 6,46%, и находилась в диапазоне от 4,5% на Чукотке до 9,1% в Дагестане, отмечает ЦБ. При этом число субъектов РФ с ускорением и замедлением инфляции было почти равным. "Рост цен на продовольствие в июле замедлился в большинстве регионов России. Основной вклад в сдерживание инфляции в большинстве регионов РФ внесло снижение темпов роста цен на овощи и фрукты. При этом практически повсеместно отмечалось повышение цен на непродовольственные товары", — заявили в ЦБ.

"Замедление роста цен на продукты питания в большинстве регионов вызвано снижением темпов удорожания овощей и фруктов. Это стало возможным благодаря более богатому новому урожаю отечественных грунтовых овощей, увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов. В ряде регионов нормализация эпизоотической ситуации способствовала замедлению роста цен на яйца и мясо кур", — пояснил регулятор.

Годовые темпы повышения цен на непродовольственные товары, напротив, продолжили расти в абсолютном большинстве субъектов РФ. Особенно быстро, по данным регулятора, цены увеличивались на строительные материалы, мебель и легковые автомобили под влиянием расширения спроса. Это сопровождалось переносом в цены издержек производителей, связанных с повышением темпа роста мировых цен на металлы, древесину, а также продукцию их обработки. В России неожиданно подскочили продажи определенного продукта

В то же время годовые темпы роста цен на услуги в основном также повышались при сохранении значительной разнородности. Растущая динамика в ряде субъектов РФ связана с увеличением цен на коммунальные услуги из-за эффекта низкой базы, считают в ЦБ. Годом ранее индексация тарифов переносилась на другие месяцы. Сдерживало рост цен на услуги в целом по стране снижение стоимости туристических путевок в Турцию, также считают в ЦБ.

Менее всего инфляция ускорилась в районах Северного Кавказа, где традиционно сильнее влияние общестрановых факторов, связанных с ростом цен на продовольствие: там оно занимает большую долю потребительской корзины. Самое заметное ускорение инфляции наблюдалось в Сибири за счет увеличения темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги: строительные материалы, легковые автомобили, авиабилеты, заключает регулятор.