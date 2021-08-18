МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Сын Михаила Гуцериева Саид оставил должность гендиректора нефтяной компании "Фортеинвест", входящей в группу "Сафмар", сообщил представитель бизнесмена.

"Саид Гуцериев займется развитием собственных масштабных бизнес-проектов. В частности, он сосредоточится на стратегическом управлении и развитии крупных активов, где он является основным акционером (в том числе ПАО "М.Видео" и инвестиционного холдинга SFI). Также Саид Гуцериев планирует открыть новый инвестиционный фонд, который будет вкладывать средства в технологичные стартапы из различных отраслей", — сообщил он.

Теперь должность гендиректора "Фортеинвеста" будет занимать Алексей Кузьменков.

Компания "Фортеинвест" основана в феврале 2011 года, один из крупнейших независимых переработчиков нефти в России. "Фортеинвесту" принадлежат два НПЗ — Афипский и Орский. Также предприятия "Фортеинвеста" осуществляют разведку и добычу нефти, перерабатывают углеводородное сырье и реализуют готовую продукцию.