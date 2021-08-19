МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) открывает в Новороссийске (Краснодарский край) свой первый в России припортовый контейнерный терминал, говорится в сообщении компании.

"Первый российский припортовый терминал Maersk позволит создать более 48 рабочих мест", — написала компания.

Терминал расположен в 10 километрах от порта Новороссийск, его площадь составляет 3 гектаров. На терминале есть два собственных железнодорожных пути общей длиной 570 метров. Емкость контейнерного склада составляет 1,5 тысячи TEU, годовая пропускная способность — 25 тысяч TEU. Терминал включает комплексы по перевалке удобрений, наливных и паллетизированных грузов.

Компания Maersk, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 80 тысяч человек.