МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Цены на "борщевой набор" в регионах падают после применения мер, предложенных депутатами "Единой России", сообщает пресс-служба партии. Россияне заметили снижение качества колбасы и других продуктов

"Цены на социально значимые продукты питания не только удалось стабилизировать, но уже отмечается хорошая тенденция к их снижению. Наши предложения сработали, особенно в части доставки продукции напрямую по принципу поле — прилавок", — сказал руководитель рабочей группы ЕР по мониторингу цен на сезонные овощи Алексей Гордеев.

Уточняется, что в 84 субъектах состоялось более 21 тысячи рейдов по мониторингу стоимости продукции, в 77 регионах уже открыто почти 10 тысяч ярмарок. Кроме того, проведено больше тысячи встреч с представителями фермерских хозяйств для заключения соглашений о снижении наценок.

Отмечается, в Мордовии для развития сельхозкооперации запущен крупный региональный проект "Народная школа кооперации", а в Ставропольском крае реализуют проект "Овощи к подъезду". Также снижение цен на "борщевой набор" зафиксировано в Нижегородской, Волгоградской и Самарской областях и в Чечне.

"В целом регионы направили в рабочую группу "Единой России" более 160 предложений по снижению цен на овощной набор. Они будут рассмотрены на площадке партии совместно с федеральными органами власти и запущены в работу", — добавляется в сообщении.