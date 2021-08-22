МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В прошлом пандемийном 2020 году спрос на звуко- и видеозаписывающую технику потянул за собой и рост сборов "налога на болванки". Как пишет РБК, Российский союз правообладателей получил рекордные 6,1 млрд рублей за этот сбор.

Российский союз правообладателей, одна из аккредитованных при Минкультуры организаций по коллективному управлению авторскими правами, за прошлый год получила 6,1 млрд рублей против 4,6 млрд рублей таких отчислений в 2019 году.

В 1,4 раза — до 4 млрд рублей- за год выросли и средства, которые из этих сборов перечисляются непосредственно владельцам авторских и смежных прав.

Предыдущий резкий рост сборов "налога на болванки" зафиксирован в 2018 году: 4,4 млрд рублей против 3 млрд рублей в 2017-м.

Распределяет собранное вознаграждение, из которого удерживаются расходы на содержание самой организации, Российский союз правообладателей по следующей схеме: