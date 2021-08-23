МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries инвестирует порядка 8 миллиардов рублей в строительство распределительного центра в Екатеринбурге, говорится в сообщении компании. Покупатели Wildberries стали чаще расплачиваться картами "Мир"

"Новый распределительный центр Wildberries будет возведен на территории города Екатеринбурга. В нем будет осуществляться сортировка и хранение товаров, а также организация доставки и обработка возвратов. Запуск первой очереди площадью 100 тысяч квадратных метров ожидается в период 2022-2023 годов. Инвестиции Wildberries в строительство распредцентра составят около 8 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук. Онлайн-ритейлер указывает, что открытие распределительного центра позволит создать свыше 5 тысяч новых рабочих мест, а предприниматели региона смогут нарастить свои продажи в сегменте интернет-торговли и оптимизировать затраты на логистику.

"Инициатива по созданию многофункционального торгово-логистического центра компании Wildberries полностью укладывается в концепцию регионального развития. И, конечно, особое значение при реализации проекта имеют для нас планы компании по созданию ещё 5 тысяч рабочих мест для уральцев. Мы, со своей стороны, готовы оказать необходимое содействие в воплощении этого замысла", — сказал Куйвашев, слова которого приводятся в сообщении.

"В Свердловской области активно развивается малый и средний бизнес, и все больше производителей выходит в онлайн-сегмент. В настоящий момент свои товары на Wildberries реализуют около 6,6 тысячи предпринимателей Свердловской области, за год их число выросло в 4 раза, а их продажи в первом полугодии 2021 года увеличились в 2,4 раза — до 4 миллиардов рублей", — отметила в свою очередь Бакальчук.

Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самого онлайн-магазина, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 14 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).