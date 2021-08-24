МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею "Единой России" о помощи фермерам и точкам торговли для стимулирования снижения цен. Путин сообщил о снижении безработицы в России

"Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса населения, включая развитие ярмарок и точек нестандартной торговли во всех регионах России, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию. Отмечу также, что реализация этих мер окажет влияние и на снижение цен на продукты питания", — сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".