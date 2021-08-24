МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Предстоит решить еще много задач в жилищной сфере, но Россия в состоянии это сделать, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал запустить новую программу переселения из аварийного жилья

"У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом. Там много направлений деятельности, много задач, которые стоят перед организацией и вообще перед страной, перед правительством", — сказал Путин на встрече с гендиректором "Дом.рф" Виталием Мутко.

Президент России также назвал успешной работу Виталия Мутко на посту гендиректора "Дом.рф", отметив, что еще есть задачи, которые предстоит решить.

"Виталий Леонтьевич, "Дом.рф" — организация, которую вы возглавляете, возглавляете, на мой взгляд, весьма успешно, является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в такой важнейшей области как жилищная сфера, а сама сфера является важнейшей составляющей для любого человека, любой семьи", — сказал Путин.