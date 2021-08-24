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Мутко дал прогноз по вводу жилья в России в 2021 году
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Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко прогнозирует, что в 2021 году будет введено 84-85 миллионов квадратных метров жилья. "Думаю, что в текущем году построим в районе 84-85... ПРАЙМ, 24.08.2021
недвижимость, жилье, владимир путин, виталий мутко, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко прогнозирует, что в 2021 году будет введено 84-85 миллионов квадратных метров жилья.
"Думаю, что в текущем году построим в районе 84-85 миллионов квадратных метров", — сказал Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он добавил, что в будущем году этот темп будет крайне сложно поддержать, потому, что жилье, которое выводится в строительство на сегодняшний день, "выстреливает" через 2-2,5 года.
"Для того, чтобы темпы шли стабильно, нужно в стройке около 120 миллионов квадратных метров. Сейчас у нас (в строительстве — ред.) 98-99 миллионов", — добавил Мутко.
Ранее Росстат опубликовал отчет о том, что по итогам семи месяцев 2021 года ввод жилья в России составил 43,9 миллиона квадратных метров, что на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.