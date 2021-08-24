МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко прогнозирует, что в 2021 году будет введено 84-85 миллионов квадратных метров жилья.

"Думаю, что в текущем году построим в районе 84-85 миллионов квадратных метров", — сказал Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что в будущем году этот темп будет крайне сложно поддержать, потому, что жилье, которое выводится в строительство на сегодняшний день, "выстреливает" через 2-2,5 года. Путин заявил, что Россия в состоянии решить задачи в жилищной сфере

"Для того, чтобы темпы шли стабильно, нужно в стройке около 120 миллионов квадратных метров. Сейчас у нас (в строительстве — ред.) 98-99 миллионов", — добавил Мутко.

Ранее Росстат опубликовал отчет о том, что по итогам семи месяцев 2021 года ввод жилья в России составил 43,9 миллиона квадратных метров, что на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.