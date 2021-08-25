МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Свежая белокочанная капуста в России дешевеет вторую неделю подряд, но снижение цен с 17 по 23 августа немного замедлилось, начал дешеветь лук, цена на картофель и морковь продолжает снижаться, следует из данных Росстата. В России впервые с июля зафиксирована недельная инфляция

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 1,7%; в частности, морковь подешевела на 7,51%, картофель – на 1,91%, помидоры – на 1,7%, яблоки – на 1,08%, огурцы – на 0,68%.

Свежая белокочанная капуста в России подешевела на 0,46%; неделей ранее, с 10 по 16 августа цена на нее стала ниже на 0,62%, начав снижаться впервые с середины ноября 2020 года после 37 недель непрерывного роста. Репчатый лук подешевел на 0,3%; на прошлой неделе цена на него выросла на 0,09%.

С начала года к 23 августа картофель в России подорожал на 37,01%, капуста — на 95,16%, лук — на 27,49%. Морковь с начала года выросла в цене на 71,07%, яблоки — на 6,73%, огурцы подешевели на 52,28%, помидоры — на 40,48%.

За предыдущий период, с 10 по 16 августа, картофель подешевел на 3,93%, капуста — на 0,62%, морковь — на 7,57%, огурцы — на 3,91%, помидоры — на 3,4%, яблоки — на 0,49%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились в среднем на 2%.

С 17 по 23 августа в России выросли цены на шоколадные конфеты (на 0,8%), на печенье (на 0,5%), на пастеризованное молоко и сметану (на 0,3%), на баранину, вареную колбасу, жирный творог, черный чай и водку (на 0,2%), на соль (на 0,1%). Цены на мороженую рыбу снизились на 0,4%, на стерилизованное молоко — на на 0,1%. Промпроизводство в России в июле выросло на 6,8% в годовом выражении

ГРЕЧКА, ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО, ЯЙЦА

Рост цен на гречку в России с 17 по 23 августа замедлился по сравнению с предыдущей неделей, подсолнечное масло и яйца дешевеют, а мясо кур и сахар стали дороже, следует из данных Росстата.

Гречка с 17 по 23 августа выросла в цене на 0,1%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,23%, а с начала года цены поднялись на 10,76%. Подсолнечное масло стало дешевле на 0,02% против роста в цене на 0,08% на предыдущей неделе: согласно данным статведомства, в 25 субъектах РФ цены выросли на 0,1-0,9%, в 34 субъектах цены не изменились, а в 26 регионах — снизились на 0,1-1,4%. С начала года по 23 августа цены на него выросли на 5,68%.

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,16%, в том числе в 31 субъекте РФ — на 0,1-2,3%. "В 32 субъектах цены не изменились. В 22 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,2%", — сообщает Росстат. С 10 по 16 августа цены на сахар не выросли, а с начала года на 23 августа прибавили 3,48%.

Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,3%. В 52 регионах цены выросли на 0,1-3,6%, в 12 субъектах цены не изменились, в 21 — снизились на 0,1-1,1%. С 10 по 16 августа рост цен на курятину составлял 0,08%, а с начала года они повысились на 15,95%.

Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 0,77% (с 10 по 16 августа — на 0,64%, а с начала года яйца уменьшились в цене на 10,5%). В 49 регионах цены снизились на 0,1-2%, в 13 — на 2,1-4,9%. "В шести субъектах цены не изменились. В 17 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-3,4%", — указывает Росстат. Ставка по вкладам в топ-10 банков России достигла максимума с 2019 года

Говядина на неделе с 17 по 23 августа подорожала на 0,64% против роста за предыдущий отчетный период на 0,26%, а рост цен на свинину замедлился, составив 0,62% против 0,93% неделей ранее. С начала года цена на говядину выросла на 7,5%, на свинину — на 10,27%. Полукопченая и варенокопченая колбаса стали дороже на 0,86%, сардельки и сосиски — на 0,77%; на прошлой неделе колбаса подешевела на 0,84%, а сосиски и сардельки — подорожали на 0,19%.

Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,21% (за предыдущий период — подешевела на 0,05%, рост с начала года — на 4,1%), черный хлеб подорожал на 0,2% (за предыдущий период — подешевел на 0,05%, с начала года — подорожал на 4,12%), макаронные изделия выросли в цене на 0,39% (после снижения на 0,17%, с начала года цены увеличились на 5,23%).

Вермишель подорожала на 0,51% (за предыдущий период — снижение на 0,36%, рост с начала года — 5,16%). Цены на белый хлеб выросли на 0,17% (неделей ранее — снижение на 0,09%, рост с начала года — на 3,52%). Цены на рис выросли на 0,29% (неделей ранее — на 0,07%, с начала года — на 2,28%), на пшено — сократились на 0,6% (за предыдущий период стали ниже на 0,12%, с начала года — снизились на 3,18%).