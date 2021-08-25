МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Первый центр услуг для бизнеса (ЦУБ), ориентированный на представителей креативных индустрий, начал работать в Москве, в нем предприниматели смогут получить консультационную и другие виды поддержки в режиме одного окна, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Город создает все необходимые условия для развития креативных индустрий. Речь идет об инфраструктурной, финансовой, образовательной и консультационной поддержке, помощи в продвижении продукции, подготовке кадров и так далее. В Москве уже есть один креативный технопарк. Его резиденты могут получить субсидии до 10 миллионов рублей в год на покупку оборудования. Еще несколько творческих пространств рассматриваются как будущие креативные технопарки. А сегодня на территории "Винзавода" открылся первый центр услуг для креативного бизнеса. Он предназначен и для действующих предпринимателей, и тех, кто только планирует открыть свое дело в этой сфере", — рассказала Сергунина, чьи слова приводятся на портале mos.ru.

Как отмечается на портале мэра и правительства столицы, сегодня в Москве уже действует 17 центров услуг для бизнеса, часть из них расположена во флагманских офисах "Мои документы". Появление нового центра связано с увеличением креативного сообщества в столице, объединяющего уже около 500 тысяч человек.

"Новый ЦУБ открыт для широкой аудитории и создает комфортную среду для развития креативных предпринимателей. В центре также можно узнать о существующих мерах поддержки правительства Москвы и подобрать подходящие", — рассказал руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отмечается, что посетителям ЦУБа помогут подготовить необходимые документы для создания своего дела, получения субсидий и иных финансовых мер поддержки. Также здесь можно узнать информацию о программах обучения для представителей креативных индустрий, подобрать пространство для бизнеса и использовать площадку ЦУБ для проведения деловых переговоров. Кроме того, в будущем появится возможность поучаствовать в различных образовательных мероприятиях и проектах.

"Москва формирует комплексную систему поддержки и развития творческих предпринимателей на основе потребностей представителей отрасли и передовых мировых практик. В планах – расширение линейки специализированных инструментов образовательной, акселерационной, информационной и консультационной поддержки, организация секций Created in Moscow на российских и зарубежных конгрессно-выставочных мероприятиях", — говорится в сообщении.