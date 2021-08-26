МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) предполагает, что цены на туры на курорты Египта с появлением рейсов из регионов России снизятся на 20-25%, сообщила РИА Новости глава АТОР Майя Ломидзе. Популярный пляжный курорт смягчает ограничения для некоторых туристов

Авиакомпании получили право выполнять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 41 города России, откуда разрешены международные перелеты, сообщила Ломидзе ранее в четверг после совещания в Росавиации с участием авиакомпаний и туроператоров.

"С запуском рейсов из такого количества городов мы пока не покроем тот спрос, который сегодня есть. Рейсов меньше, чем потенциальный спрос в Египет, особенно накануне осеннего сезона. Но тем не менее, цена пойдет вниз. Пока еще нет пакетных предложений, и цена не сформирована, но мы все равно предполагаем, что где-то на 20-25% она точно будет ниже, возможно, больше", — сказала глава АТОР.

Она отметила, что сейчас недельный тур в Египет обходится примерно в 50-60 тысяч рублей на человека. "Это сопоставимо с Турцией. При том, что Египет всегда был дешевле, — в районе 25-30 тысяч рублей", — добавила Ломидзе.

В туроператоре Anex Tour отметили, что прорабатывают свое участие в полетных программах авиакомпании Azur air. TUI Россия планирует отправлять туристов самолетами "Уральских авиалиний", S7, "Ямала" и Azur Air.

В пресс-службе Tez Tour, в свою очередь, сообщили, что их клиенты, предположительно, отправятся на курорты Египта на рейсах S7 и "Уральских авиалиний" из Москвы, на рейсах S7 – из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы.

"Среди получивших возможность совершать полеты на популярные курорты Египта — авиакомпании S7 и "Уральские авиалинии" — многолетние партнеры Tez Tour. В настоящий момент туроператор находится в процессе формирования полетных программ, ожидая соответствующей информации по авиаперелетам от указанных выше компаний. По факту получения данных и достижении договоренностей туры будут мгновенно доступны для бронирования на сайте", — пояснили в компании.