МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 27,67 рубля на акцию, сообщила компания. "Сибур" намерен выплатить акционерам рекордные дивиденды

"На выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам первого полугодия 2021 года рекомендовано направить 84 014 587 020 рублей. Таким образом, размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 27,67 рубля (276,7 рубля на одну Глобальную депозитарную расписку), что на 134,1% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2020 года", — говорится в сообщении.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 октября. Совет директоров также принял решение созвать внеочередное собрание акционеров "Новатэка" 30 сентября в форме заочного голосования, реестр для участия закрывается 7 сентября.