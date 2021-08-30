МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Сеть магазинов "Дикси" по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ внедрила программу лояльности, уже действующую в одном из крупнейших российских ритейлеров "Магните", сообщается на сайте службы. ФАС хочет ограничить наценку ритейлеров на ряд продуктов

ФАС в июле одобрила сделку по приобретению "Магнитом" сети магазинов "Дикси", однако выдала предписание, поскольку доля объединенной сети превысит порог доминирования в 25% на рынках ряда территориальных образований. Позже сообщалось, что "Магнит" закрыл сделку по приобретению 2 477 магазинов "Дикси", цена сделки на момент закрытия составила 87,6 миллиарда рублей.

"В рамках реализации предписания ФАС России, направленного, в том числе, на поддержку социально незащищенных слоев населения, компания "Дикси Юг" внедрила в магазинах "Дикси" и "Мегамарт", участвующих в сделке, программы лояльности для пенсионеров… Программа лояльности, уже действующая в магазинах сети "Магнит", распространяется на пенсионеров, их родственников и лиц, ухаживающих за ними", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 23 августа в магазинах действует скидка 10% с понедельника по пятницу c момента открытия торговой точки и до 11.00 в сети "Дикси", до 14.00 в сети "Мегамарт". При этом в круглосуточных магазинах скидка начинает действовать с 5.00. "Магнит" во втором квартале снизил чистую прибыль по МСФО на 6%

"Также АО "Тандер" взяло на себя обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные товарные позиции молока, хлеба и мяса кур. ФАС России проконтролирует исполнение этих условий по итогам трех месяцев с момента заключения сделки (до конца октября) и будет проводить такую работу ежеквартально на протяжении одного года", — также говорится в сообщении.

"Магнит" — крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России: под ее управлением на конец июня находилось 22 344 магазина. Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в 2020 году выросла в 2,2 раза — до 37,781 миллиарда рублей, выручка — на 13,5%, до 1,554 триллиона рублей. Основной акционер — ВТБ, владеющий 17,28% акций ритейлера. Инвесткомпании Marathon Group и структурам Александра Винокурова принадлежит еще порядка 16,7%.