МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, одобрил изменение цены приобретения розничной сети "Дикси" до 97 миллиардов рублей с 87,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Магнита". "Дикси" внедрила программу лояльности "Магнита"

Компания 22 июля объявила о закрытии сделки по приобретению 2,477 тысячи магазинов "Дикси", цена сделки на момент закрытия составила 87,6 миллиарда рублей.

"Совет директоров одобрил изменение цены сделки до 97 миллиардов рублей. Корректировка цены сделки связана с изменениями в чистом долге и оборотном капитале в соответствии с завершающей отчетностью, а также другими условиями сделки, регулирующими корректировку цены", — говорится в сообщении в среду.

В пресс-службе "Магнита" пояснили РИА Новости, что цена сделки может увеличится вплоть до 97 миллиардов рублей, однако не обязательно будет равна этой сумме. "Цена сделки зависит от нескольких условий, в том числе изменений чистого долга и оборотного капитала", — указали в ритейлере. "Магнит" в первом полугодии увеличил аудированную прибыль на 34,6%

В мае, когда сделка была анонсирована, "Магнит" сообщал, что цена приобретения основана на стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей, однако может быть скорректирована. После этого в сумму были внесены определенные корректировки на момент закрытия сделки по сравнению с первоначальным совокупным вознаграждением по базовой оценке в связи с изменением количества приобретаемых магазинов.

Так, стороны договорились включить в периметр сделки 2,477 тысячи магазинов — на 174 магазина меньше по сравнению с первоначальным заявлением. В частности, 148 торговых точек было исключено из периметра сделки в связи с предписаниями Федеральной антимонопольной службы и пороговыми значениями рыночной доли. "Магнит" приобрел 2,438 тысячи магазинов "Дикси" и 39 магазинов "Мегамарт".