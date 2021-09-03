МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Переговоров онлайн-ритейлера Wildberries с международными платежными системами Visa и Mastercard пока не было, платежные системы пытаются действовать через банковское сообщество путем давления, говорится в заявлении финансового директора ритейлера Владимира Бакина. Греф призвал к диалогу по комиссиям в Wildberries

"Переговоры с Visa и Mastercard. Мы открыты к любым переговорам и обсуждению любых вопросов. Пока их не было, но, как мы видим, зарубежные платежные системы пытаются действовать через банковское сообщество путем давления. Здесь стоит отметить, что снижение комиссий — это даже не наша задача, а, скорее, международных платежных систем. Как только их комиссии будут сопоставимы с тарифами российских платежных систем — по сути, тогда и не будет разницы, какой картой пользователю оплачивать. Справедливый подход — это и есть наша цель", — сказано в заявлении, которое ранее в пятницу распространил ритейлер.

Финдиректор компании указал, что на банки сейчас оказывается колоссальное давление, поскольку они "находятся в зависимости от международных платежных систем, которые держат в залоге депозиты, с которых списываются штрафы за любую "провинность". Кроме того, банки связаны и соглашениями о конфиденциальности, нарушение которых также может привести к взысканиям, напомнил он.

"Мы оказываем банкам консультационную и правовую поддержку, на связи с ними 24/7. И разделяем их обеспокоенность, что мы все бесправны по отношению к доминирующим международным платежным системам…. Письма от банков в МПС были, и мы знакомы с их содержанием", — добавил финдиректор Wildberries.

По его словам, ритейлер не договаривался о скидках с "Миром" и другими российскими платежными системами, а выбрал их из-за более конкурентных тарифов.

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Компания пояснила, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера.

Wildberries в свою очередь обвинил их в давлении на российские банки, подчеркнув, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар. Во вторник, 31 августа, ритейлер заявил, что банки в своих ответах Visa и Mastercard опровергли нарушение их правил и указали, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам. Однако позже Visa и Mastercard опровергли, что получили ответы кредитных организаций.