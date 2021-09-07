МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Три российских порта открылись для легального ввоза и вывоза санкционной продукции транзитом, сообщил Центр развития цифровых платформ.

Это Большой порт Санкт-Петербурга, порт Восточный и Владивостокский морской торговый порт.

Морские порты Санкт-Петербург и Восточный расположены на маршруте транзита товаров из стран ЕС в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Порт Владивосток будет работать на приемку товаров из США в Монголию и страны Центральной Азии.

Минтранс задумал еще в 2020 году перенаправить часть потока санкционных продовольственных товаров из стран Запада в АТР через морскую территорию России. В министерстве приняли решение, что страна упускает выгоду: транзит запрещенных продуктов был разрешен только железнодорожным и автомобильным транспортом.

Основной поток продовольствия из Европы попадает в страны Азии через Суэцкий канал, время доставки составляет 30-46 дней. При этом доставка через российские порты будет занимать не более двух недель. Это снизит стоимость перевозки для владельцев грузов.

Напомним, что Россия запретила ввоз сельскохозяйственной продукции из стран Запада, в том числе Соединенных Штатов и Евросоюза, в 2014 году в качестве ответной меры на санкции этих государств против отдельных российских физических лиц и компаний после присоединения Крыма.Позднее эти меры неоднократно продлевались.