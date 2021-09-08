МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Мелкие и средние китайские компании, делающие товары на экспорт, из-за проблем с доставкой грузов оказались вынуждены сокращать производство. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP). Из-за этого с проблемами сталкиваются и они сами, и их покупатели — бизнесу в Китае приходится отказываться от заказов, чтобы избежать формирования избыточных запасов продукции.

Трудности с доставкой, и по морю, и по воздуху, стали результатом ужесточения мер против распространения COVID, включая локдауны, и из-за них сроки выплат китайским фабрикам затягиваются: доставлять товары быстро не получается. В итоге производители вынуждены отказываться от новых заказов, чтобы выжить. Китай зарегистрировал Пекинскую фондовую биржу

Это вызвало дополнительные трудности для бизнеса, который уже испытывает сложности из-за высокой стоимости сырья. "Я занимаюсь производством на экспорт больше десяти лет, и я никогда не видела такого, как в этом году", — рассказала владелица фабрик по производству одежды и оптовых магазинов в Гуанчжоу Бэтти Чен. До пандемии Чен получала оплату по заказам в течение трех месяцев, но теперь сроки увеличились до как минимум четырех.

Трудности китайских производителей отражает и показатель деловой активности (PMI) в производстве от Caixin/Markit. В прошлом месяце он упал до показателя в 49,2 пункта по сравнению с 50,3 в июле, став ниже 50 пунктов впервые за примерно полтора года. Серьезный ущерб экономике страны наносят последствия "дельта"-штамма коронавируса и политика "нулевого заражения". После вспышек заболеваемости Китай блокировал города, ограничивал авиаперелеты и приостанавливал торговлю.