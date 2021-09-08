МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафов на 19 миллионов рублей за неудаление противоправной информации о несогласованных акциях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук. Роскомнадзор заявил, что Twitter до сих не оплатил прошлогодний штраф

"Таганский суд оставил в силе постановления мирового судьи судебного участка N422, которыми Твиттер Инк. (Twitter, Inc) был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренного ч.2 ст.13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и оштрафован в общей сложности на 19 миллионов рублей", — сказала пресс-секретарь.

Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.