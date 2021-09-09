МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Сооснователь группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов и структуры этой группы приобрели почти 10% акций у акционеров-основателей девелопера "Самолет". "Магнит" закрыл сделку по приобретению магазинов "Дикси"

"Участие "Киевской площади" в капитале "Самолета" – это огромный стратегический шаг вперед, новые широкие перспективы в реализации проектов коммерческой недвижимости, прямой доступ к экспертизе компании с многолетним опытом. Вместе мы будем готовы рассматривать еще более широкий пул девелоперских проектов не только в российских регионах, но и в странах СНГ", — приводятся в сообщении "Самолета" слова гендиректора группы Антона Елистратова.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков. Портфель проектов компании составляет более 20 миллионов квадратных метров, а стоимость активов на 30 июня 2021 года достигла 387,3 миллиарда рублей.

"Киевская площадь" управляет активами бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева — одних из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве. Бизнесмены несколько лет подряд возглавляют составляемый журналом Forbes рейтинг российских рантье. В частности, "Киевской площади" принадлежат рынки "Фуд Сити" и "Садовод", торговый центр "Европейский", отель "Radisson Collection Украина". Всего у компании почти 3,8 миллиона квадратных метров коммерческих площадей.