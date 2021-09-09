МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось не предусматривать выплату компанией РЖД дивидендов за 2021 и 2022 годы по обыкновенным акциям, следует из документа кабмина.

"Минфину России, Минтрансу России и Росимуществу при подготовке проекта директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров, а также при формировании позиции акционера – Российской Федерации в открытом акционерном обществе "Российские железные дороги" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы за 2021 и 2022 годы", — говорится в распоряжении.

Кабмин в середине июня распорядился не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям РЖД за 2020 год.