Правительство РФ утвердило "дорожную карту" по созданию условий для развития российской IT-отрасли
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило "дорожную карту" по созданию дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий — второй пакет мер поддержки IT-отрасли, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.
"План мероприятий сформирован с участием ведущих российских ИТ-компаний, отраслевых общественных организаций и партии "Единая Россия". Он направлен на решение нескольких ключевых задач: повышение спроса на отечественные ИТ-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения ИТ-бизнеса в России", — говорится в сообщении.
"Дорожная карта" включает 62 мероприятия, 20 из которых носят общесистемный характер. Они предусматривают, в том числе, меры по выравниванию условий ведения бизнеса в России для международных интернет-корпораций и российских IT-компаний, стимулированию внедрения отечественных решений в деятельность предприятий РФ, по продвижению российских IT-решений на зарубежных рынках.
"Еще 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах. Это, в частности, решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, цифровые медицинские сервисы, офисное программное обеспечение и операционные системы, обработка данных и облачные сервисы, решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей, производство компьютерных игр и профессионального видеоконтента, решения в сфере информационной безопасности", — указывается в сообщении.
Для отдельных сегментов рынка "дорожная карта" предусматривает, среди прочего, меры по снятию законодательных ограничений и барьеров для использования современных цифровых решений, введению отраслевых цифровых стандартов, определяющих необходимый уровень цифровизации соответствующих процессов и устанавливающих преимущественное использование для них российских программных продуктов и оборудования.
Кроме того, план включает меры по финансированию создания российских цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций, подготовке кадров для отдельных отраслей экономики, необходимых для внедрения современных цифровых решений. "Реализация "дорожной карты" даст дополнительный импульс развитию ИТ-индустрии, качественному преобразованию отдельных сегментов экономики и социальной сферы", — указывается в материалах.
https://1prime.ru/business/20210914/834684527.html