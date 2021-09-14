МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило "дорожную карту" по созданию дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий — второй пакет мер поддержки IT-отрасли, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров. Эксперт объяснил, как "цифровой налог" повлияет на российские IT-компании

"План мероприятий сформирован с участием ведущих российских ИТ-компаний, отраслевых общественных организаций и партии "Единая Россия". Он направлен на решение нескольких ключевых задач: повышение спроса на отечественные ИТ-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения ИТ-бизнеса в России", — говорится в сообщении.

"Дорожная карта" включает 62 мероприятия, 20 из которых носят общесистемный характер. Они предусматривают, в том числе, меры по выравниванию условий ведения бизнеса в России для международных интернет-корпораций и российских IT-компаний, стимулированию внедрения отечественных решений в деятельность предприятий РФ, по продвижению российских IT-решений на зарубежных рынках.

"Еще 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах. Это, в частности, решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, цифровые медицинские сервисы, офисное программное обеспечение и операционные системы, обработка данных и облачные сервисы, решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей, производство компьютерных игр и профессионального видеоконтента, решения в сфере информационной безопасности", — указывается в сообщении. Минцифры разъяснило использование налоговых льгот для IT-компаний

Для отдельных сегментов рынка "дорожная карта" предусматривает, среди прочего, меры по снятию законодательных ограничений и барьеров для использования современных цифровых решений, введению отраслевых цифровых стандартов, определяющих необходимый уровень цифровизации соответствующих процессов и устанавливающих преимущественное использование для них российских программных продуктов и оборудования.

Кроме того, план включает меры по финансированию создания российских цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций, подготовке кадров для отдельных отраслей экономики, необходимых для внедрения современных цифровых решений. "Реализация "дорожной карты" даст дополнительный импульс развитию ИТ-индустрии, качественному преобразованию отдельных сегментов экономики и социальной сферы", — указывается в материалах.