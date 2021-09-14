В Кремле не комментируют риски ухода IT-гигантов из России
Песков: вопрос о рисках ухода из РФ зарубежных IT-гигантов стоит задать Минцифры и Роскомнадзору
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос о рисках ухода с российского рынка зарубежных IT-гигантов Минцифры и Роскомнадзору.
"Это не вопрос Кремля, это наверное лучше в наше министерство связи обращаться, Роскомнадзор, но не к Кремлю", — ответил Песков журналистам на вопрос о том, как в Кремле оценивают риски ухода зарубежных IT-компаний из РФ.
На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний, в частности от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование", иначе это будет считаться вмешательством в выборы.