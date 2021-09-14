МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ готовит новые предложения по компенсации роста цен на стройматериалы в России, сообщил журналистам замглавы Минстроя Сергей Музыченко. Россияне сократили траты на ремонт из-за цен на стройматериалы

Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации подорожания стройматериалов. Эта мера возможна для контрактов стоимостью от 1 миллиона рублей и заключенных до 1 июля 2021 года.

Теперь же, по словам Музыченко, в случае дальнейшего роста цен она может быть распространена и на контракты, заключенные после 1 июля 2021 года.

"Мы подготовили изменения в постановление, которое предусматривает увеличение цен по госконтрактам. По компенсации цен на стройматериалы мы не заложили отмену ранее установленной даты, но понимаем, что есть необходимость, и в ходе проработки изменений будем двигаться в этом направлении", — сказал Музыченко.

По данным Росстата, с начала года строительные материалы выросли в цене на 26,3%, относительно августа прошлого года – на 30%.