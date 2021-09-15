МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. "Сибур" допускает в перспективе унификацию дивидендной политики с ТАИФом, но с учетом интересов всех сторон, заявил в интервью РИА Новости председатель правления, гендиректор ООО "Сибур" Михаил Карисалов.

"Она (дивполитика компаний — ред.) действительно разная, не менее 70% (годовой чистой прибыли — ред.) у "Казаньоргсинтеза", не менее 50% у нас, не менее 15% — у "Нижнекамскнефтехима"", — сказал Карисалов, отвечая на вопрос о том, будет ли унифицирована дивполитика "Сибура" и ТАИФ в рамках сделки по объединению нефтегазохимического бизнеса.

"В перспективе она, вероятно, будет неким образом унифицирована. При этом ключевая мысль — все возможные решения должны будут пройти обязательную проверку на соответствие интересам всех групп инвесторов", — добавил он.

Карисалов также отметил, что "Сибур" не ставит перед собой цель завершить все интеграционные процессы, связанные с объединением двух компаний, в какой-то определенный срок.

"При этом акционеры сегодняшнего ТАИФ станут акционерами "Сибура" с 15% долей акций объединенной компании. Этот факт — ключ к пониманию сути процессов интеграции. У этих активов (объединенной компании в Татарстане – ред.) будет патрон, чья культура сформирована из опыта управления ТАИФ, он будет ее коммуницировать через представительство в совете директоров "Сибура". Так и будет создаваться единая культура", — заключил он.

"Сибур" и ТАИФ в апреле объявили, что объединяют нефтегазохимический бизнес на базе ПАО "Сибур Холдинг". Акционеры ТАИФ, согласно этим планам, получат долю в 15% в объединенной компании, а взамен передадут контрольный пакет акций группы из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО "ТАИФ" может быть также впоследствии выкуплен. Закрытие сделки ожидается в сентябре.

"Сибур" ставит перед собой цель завершить строительство Амурского ГХК и начать пусконаладочные работы в конце весны — начале лета 2024 года, заявил в интервью РИА Новости председатель правления, гендиректор ООО "Сибур" Михаил Карисалов.

"Важно понимать, что есть несколько фаз — завершение строительно-монтажных работ, то, что во всем мире называется достижением механической готовности или MC (mechanical completion — ред.). Это как раз конец весны — начало лета 2024 года. Далее идут пусконаладочные работы. "Запсибнефтехим" не единственный, но лучший наш пример, там на пусконаладку ушло несколько месяцев. И далее выход на мощность", — ответил Карисалов на вопрос о сроках запуска Амурского ГХК.

"Таким образом, то, о чем вы спрашиваете — это завершение строительно-монтажных работ и начало пусконаладочных работ, которые уже связаны с запуском в эксплуатацию объекта. Это конец весны — начало лета 2024 года. Такая цель стоит перед нами", — отметил он.

Он добавил, что уже сейчас прогресс по строительству проекта составляет практически 25%, а к концу года статус реализации достигнет 30-33%.

При этом на вопрос о том, сколько времени может потребоваться для выхода Амурского ГКХ на 100%-ю проектную мощность Карисалов ответил: "Мощность АГХК 2,7 миллиона тонн. В среднем, как показывает мировой опыт, это 12-36 месяцев. В качестве бенчмарков ориентируемся в этом вопросе на Северную Америку, Саудовскую Аравию, везде выход на мощность — от года до трех".

Амурский ГХК — совместный проект "Сибура" и китайской Sinopec. Мощности Амурского ГХК составят 2,7 миллиона тонн продукции в год: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Строительство АГХК синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома". Поставки этана и сжиженных углеводородных газов с проекта "Газпрома" должны обеспечить ГХК сырьем для дальнейшей переработки в продукты высокого передела.