МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Доля компаний с иностранным участием в России за три года сократилась на 40% — до 28,4 тысячи, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на СКБ "Контур". Отмечается, что при этом общее падение числа зарегистрированных юридических лиц составило всего 22%. Снижение показателя иностранного участия в российской экономике может быть объяснено оттоком капитала из страны в целом, мерами властей по деофшоризации, санкциями, а также общим негативным влиянием пандемии. Резидентов российских офшоров могут обязать помогать тяжелобольным детям

Значительная доля российских компаний с иностранным участием занята в сфере финансовых услуг. Второе место занимают структуры, связанные с «деятельностью головных офисов и консультированием по вопросам управления», третье — компании в сфере автопрома. Иностранное участие также значительно в сферах добычи полезных ископаемых, в частности энергоносителей — угля, нефти и газа, а также в страховании и фармацевтике.

Географически большинство компаний с иностранным участием расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Примечательно, что такие 272 подобных компании зарегистрированы на территории Республики Крым, несмотря на действие санкции. Наименьшая доля подобных структур отмечается в национальных республиках.

Доля компаний с иностранным участием на Дальнем Востоке, где действует специальный налоговый режим, сократилась меньше, чем по стране в целом — всего на 27%.