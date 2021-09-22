МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" запускает свою онлайн-аптеку — сервис бронирования лекарств — в регионах страны, говорится в сообщении ритейлера. "Магнит" проверит своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции

"Магнит"… приступил к масштабированию услуги бронирования лекарств в регионах. Онлайн-сервис "Магнита" подключил к заказу около 70 аптек в 30 населенных пунктах Северо-Западного федерального округа", — сообщается в релизе. Сервис стал доступен покупателям в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, а также в Карелии.

До конца года проект планируется масштабировать на все регионы присутствия формата "Магнит Аптека". "Таким образом, бронирование будут доступно в почти 900 точках компании по всей стране, в том числе, в более 100 аптеках Москвы и Московской области", — добавляет ритейлер. Онлайн-аптека компании работает в формате click & collect: бронирование товаров с оплатой и самовывозом из "Магнит Аптеки".

Директор по электронной коммерции сети "Магнит" Андрей Лукашевич указал, что компания в течение года тестировала сервис бронирования лекарств в аптеках Москвы и Московской области. По его словам, за это время удалось отработать технологии и операционную модель. Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств

"Мы полностью контролируем качество сервиса и эффективность бизнес-процессов, что дает нам сегодня возможность приступить к масштабированию. За тестовый период мы увидели устойчивый рост интереса к такому формату покупок аптечных препаратов, поэтому уверены, что сервис будет востребован и в других регионах страны", — добавил Лукашевич, слова которого приводятся в сообщении.

"Магнит" — крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России: под ее управлением на конец июня находилось 22 344 магазина. Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в 2020 году выросла в 2,2 раза — до 37,781 миллиарда рублей, выручка — на 13,5%, до 1,554 триллиона рублей. Основной акционер — ВТБ, владеющий 17,28% акций ритейлера. Инвесткомпании Marathon Group и структурам Александра Винокурова принадлежит еще порядка 16,7%.