МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Ростуризм прорабатывают механизм временного ограничения роста цен на отели в дни проведения ключевых форумов, говорится в сообщении ФАС. ФАС разработала проект об упрощении рефинансирования ипотеки

"ФАС России совместно с Ростуризмом провела совещание с представителями туриндустрии, общественными организациями и региональными органами власти по вопросу ограничения роста цен гостиничных услуг в период проведения масштабных международных форумов. Участники обсудили предложенные ФАС России поправки в закон о туристской деятельности", — сообщило ведомство.

Изменения будут касаться очень небольшого сегмента рынка – только гостиниц и отелей, которые находятся в городах проведения форумов: Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток. "Период проведения каждого мероприятия составляет от двух до четырех дней. Поэтому реализация этого механизма не приведет ни к каким негативным последствиям для туристической отрасли", — пояснил замглавы антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев, слова которого приведены в сообщении.

Он также обратил внимание на международные требования, которые обязывают организаторов мероприятий гарантировать разумные цены на проживание. Аналогичные меры уже принимались при проведении спортивных мероприятий в России: Олимпиада в Сочи в 2014 году, Кубок конфедераций FIFA 2017, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 и чемпионат Европы по футболу 2020. "Необходимо отметить, что в этот период антимонопольный орган не получал жалоб от отельеров на ограничение цен на гостиничные услуги", — указывает ФАС. "Яндекс" может помириться с ФАС в споре вокруг онлайн-поиска

"Ростуризм последовательно выступает за принципы рыночного ценообразования на туристическом рынке…. При этом ситуация в России пока отличается от туристически развитых стран. У нас остро не хватает качественной туристической инфраструктуры, что на пиковых значениях спроса оказывает чрезмерное давление на цены", — прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, отметив, что создание в России конкурентного предложения на этом рынке является ключевой задачей нацпроекта, в котором предусмотрены специальные механизмы для инвесторов.

"Что касается ценообразования на услуги гостиниц и отелей во время проведения крупных международных форумов, то мы по поручению правительства вместе с ФАС России прорабатываем максимально сбалансированный механизм, чтобы, с одной стороны, избежать спекуляций на рынке в дни проведения форумов, и в то же время позволить бизнесу работать на рыночных условиях", — добавила она.