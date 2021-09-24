МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Более 60% россиян хотели бы получать в 2-3 раза больше своих нынешних доходов, при этом идеальной свою имеющуюся зарплату считают только 3% граждан, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Идеальными свои нынешние доходы назвали лишь 3% опрошенных. Больше всего абсолютно довольных своими доходами в Москве и Московской области (8%), на Северном Кавказе таких нет", — выяснили аналитики, проведя исследование, в ходе которого 17-22 сентября по репрезентативной выборке были опрошены 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Россияне набирают необеспеченные кредиты

Более половины россиян (51%) заявили, что им хватает денег, которые они зарабатывают. Выше всего доля тех, кто по собственным оценкам зарабатывает достаточно, — на Дальнем Востоке и в Московском регионе (по 16%), ниже всего — на Урале и в Центральном федеральном округе (по 6%). Остальные же россияне не укладываются в свой бюджет. Чаще всего так отвечали жители Центрального федерального округа (47%) и Сибири (44%), реже других — москвичи (29%) и жители Дальнего Востока (30%).

Свои способности тратить россияне оценивают в целом положительно: 60% опрошенных заявили, что расходуют деньги разумно и эффективно. Около 16% респондентов сообщили, что не умеют тратить, но им всегда хватает, примерно 14% россиян похвастались умением тратить деньги с размахом. Еще 11% граждан сказали, что не умеют тратить и предпочитают копить.