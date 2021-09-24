МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon обсуждает варианты запуска онлайн-кинотеатра, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Ozon Express запустил собственную торговую марку

Среди компаний, с которыми Ozon проводил консультации, один из источников издания называет Ivi, Megogo и видеосервис Viasat, управляемый в России "Национальной медиа группой". По его словам, компания рассматривает приобретение технологии white label у других видеосервисов, и в этом случае партнер станет техническим исполнителем платформы, которая будет выглядеть как продукт Ozon. Возможна и покупка готовых платформ, уточняют другие источники газеты.

Четких планов относительно проекта пока нет, утверждает источник издания, знакомый с ходом переговоров. Он считает, что "ритейлер хочет решить экосистемные задачи", усилить программу лояльности. В ней уже есть подписка Ozon Premium, дающая скидки и бесплатную доставку, Ozon Card — дебетовая карта с кэшбэком и сервис покупки авиабилетов. Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отмечает, что Ozon идет по следам Amazon, который развивает Amazon Prime Video, и отечественных экосистем. Так, в экосистемную подписку "Яндекс.Плюс" входит "Кинопоиск HD", "Сбер" развивает Okko, МТС — Kion.

При этом источник газеты в крупном видеосервисе считает, что партнерская модель будет самым простым, быстрым и дешевым способом выйти на рынок. Делать с нуля платформу — задача почти невозможная, и обычно покупается готовое решение, которое затем дорабатывается под клиента, пишет издание со слов гендиректора SPB TV Кирилла Филиппова. Стоимость такого решения он оценивает в 7-10 миллионов долларов, его развертывание и поддержку — в 2 миллиона долларов в год, подбор команды — в 2-3 миллиона долларов, привлечение 1 миллиона пользователей — в 30 миллионов долларов из расчета 2 тысячи рублей за каждого. Минсельхоз и Ozon заключили соглашение по сбыту фермерской продукции

Переориентация с магазина на кинотеатр даст конверсию не более 3-5%, считает Филиппов, то есть столько пользователей ритейлера станут зрителями, даже если Ozon будет "из каждого утюга" звать их в кино при условии мощного промо и "прочих экосистемных купонов". Наконец, 30-40 миллионов долларов стоит покупка контента в условиях перегретого рынка, еще 5-10 миллионов долларов нужно "заложить на эксклюзивы". Таким образом, на начальном этапе запуск онлайн-кинотеатра будет стоить не менее 100 миллионов долларов, и в дальнейшем сопоставимые деньги надо потратить опять на контент. С учетом количества онлайн-кинотеатров Филиппов оценивает срок окупаемости проекта в 50-75 лет, пишет издание.

Если Ozon изберет модель покупки уже работающей платформы, выбор будет невелик, считает Либин: из независимых игроков остался Ivi, недавно привлекший от инвесторов во главе с ВТБ 250 миллионов долларов и нацеленный на IPO, и Megogo, покупку которого год назад обсуждал "Вымпелком".