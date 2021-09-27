МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Традиция оставлять на чай появилась уже давно. Есть определенные случаи, когда без дополнительного денежного вознаграждения не обойтись, однако бывают такие ситуации, когда оно абсолютно неуместно. Например, есть два важных момента, о которых не стоит забывать: первое — что чаевые дают только обслуживающему персоналу, а второе — что, как правило, это относительно маленькая сумма, не более 10-15% от стоимости самой услуги. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Она акцентировала внимание на том, что некоторые ошибочно считают учителей и врачей обслуживающим персоналом, а они таковыми не являются.

"Если вы хотите доплатить, допустим, репетитору сверх его зарплаты, которую вы заранее обговорили, это не могут быть чаевые. Если занятие стоит две тысячи рублей, нельзя подать учителю 200 рублей на чай. Можно в конце какого-то периода или к празднику выдать ему определенную сумму в виде премии, но эта сумма должна быть сопоставима с тем, что репетитор получает обычно", — посоветовала она. Россиянам посоветовали, где отдохнуть на море за 50 тысяч рублей на двоих

Николаева также отметила, что не стоит давать чаевые за плохое обслуживание, однако подчеркнула, что оценка качества сервиса должна быть объективной.

Специалист по этикету объяснила, что в данном случае ваше предвзятое мнение не должно повлиять на отношение к ситуации: человек не так улыбнулся или не так посмотрел. "Мы ценим мастерство и качество обслуживания. За промахи в обслуживании, за то, что официант подал блюда не в том порядке или начал обслуживать вас на грязной скатерти, можно не давать ему чаевые. Если парикмахер регулярно попадал вам по уху ножницами, можно не давать ему чаевые. Если вы показали таксисту всю дорогу, а не только подъезд к конкретному дому, тоже можно не давать чаевые", — сказала она.

Если же чаевые были включены в сумму счета, но при этом качество сервиса оставляло желать лучшего, то имеет смысл заранее сообщить администратору, что вы отказываетесь платить чаевые, резюмировала Николаева.