МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Бывшего владелеца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова здержали в Черногории после подачи прошения о предоставлении политического убежища, рассказала РИА Новости адвокат бизнесмена Марина Русакова. Экс-замминистра Ракова объявлена в уголовный розыск

Суд в Подгорице также рассмотрит заявление Исмаилова, несмотря на арест, добавила она.

Адвокаты обжаловали решение об аресте бизнесмена как незаконное и необоснованное, поскольку он был задержан после подачи заявления о политическом убежище в Черногории, уточнила Русакова.

Тельман Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России они обвиняются в убийствах и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно.