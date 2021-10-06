МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы признал законным штрафы на 6 миллионов рублей для Facebook, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Акции Facebook дорожают после падения цены на 5% накануне

Facebook признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. На соцсеть были наложены административные штрафы в размере в общей сложности 6 миллионов рублей по двум делам, касающимся отказа удалить противоправную информацию.

Всего с начала года соцсеть была оштрафована на более чем 80 миллионов рублей.