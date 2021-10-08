МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Сергей Глушков возглавил функцию корпоративных отношений и коммуникаций компании "JTI Россия" и вошел в совет директоров с прямым подчинением генеральному директору, сообщили в пресс-службе компании.

"Мы рады приветствовать Сергея в нашей команде. Его профессиональный опыт реализации стратегических проектов в России и Восточной Европе, превосходное знание FMCG-рынка и глубокое понимание регуляторной среды помогут JTI укрепить лидерство на российском рынке", — сказал генеральный директор "JTI Россия" Том Осборн.

"Я признателен за возможность возглавить направление корпоративных отношений и коммуникаций "JTI Россия". JTI занимает лидирующие позиции в чрезвычайно конкурентной и жестко-регулируемой индустрии, которая находится в постоянном фокусе внимания государства и общества", — сказал Глушков, комментируя свое назначение.

"Задача нашей команды — обеспечить условия для стабильного и предсказуемого развития ответственного бизнеса в интересах потребителей, акционеров, государства и общества", — заключил он.

Профессиональный опыт Глушкова насчитывает более 25 лет работы в органах государственной власти, ведущих российских и международных компаниях.

"JTI Россия" — ведущий игрок FMCG рынка, обеспечивающий 1,4% налоговых поступлений в федеральный бюджет, и крупнейший иностранный инвестор, вложивший в российскую экономику более $4,6 млрд.

Компания последовательно реализует комплекс проектов в сфере производства инновационной продукции, устойчивого развития и социальных инвестиций.