МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, изменит расписание движения поездов на Шереметьевском направлении 16 и 17 октября, сообщает пресс-служба перевозчика.

"В связи с проведением плановых работ на железной дороге 16 и 17 октября на Шереметьевском направлении будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс". Некоторые рейсы будут отменены. Для удобства пассажиров режим работы экспресс-автобусов 16 октября будет продлен, 17 октября автобусы в терминалы В, С и D будут курсировать каждые 20 минут", — говорится в сообщении.

Так, 16 октября поезда с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" будут отправляться по графику до 21.05 включительно, следующий — в 22.05 мск. Остальные рейсы вечером отменены. Из аэропорта поезда будут курсировать по графику до 21.17 мск включительно, далее все вечерние рейсы отменены.

Кроме того, 17 октября с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" отправятся поезда в 4.52, 7.05, 9.35, 11.05, 12.10, 13.35, 15.05, 17.05, 17.35, 18.05, 20.05, 21.35. С 22.35 мск аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному графику каждые полчаса. При этом из аэропорта поезда отправятся в 5.24, 8.27, 9.37, 11.17, 12.32, 13.47, 15.47, 18.17, 20.17. С 21.47 мск аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному расписанию каждые 30 минут.

"Для удобства пассажиров 16 октября режим работы экспресс-автобусов между станцией метро "Ховрино" и терминалом D будет продлен. Последний автобус в терминал D отправится в 22.40, из терминала D — в 23.15. Экспрессы между терминалами В, С и "Ховрино" будут курсировать по стандартному графику. 17 октября экспресс-автобусы будут курсировать между станцией метро "Ховрино" и терминалами В, С и D каждые 20 минут", — добавляется в сообщении.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой, а также заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресс".