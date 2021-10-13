ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Тиньков заплатил почти полмиллиарда долларов в рамках урегулирования налоговых претензий в суде США, следует из документов в судебной базе. Расписки "Тинькофф" обновили исторический максимум

"Получены средства в размере 448,96 млн долларов от Олега Тинькова", — говорится в документах.

Ранее суд распорядился принять от Тинькова указанную сумму. Согласно договоренности с прокуратурой, россиянин должен был выплатить средства в рамках сделки до заседания суда, где ему вынесут приговор.

Прокуратура в рамках договоренности с Тиньковым обещала не требовать для него тюремного срока, ограничившись наказанием в продолжительность того периода, на который были ограничены его права после задержания в Лондоне. Ведомство попросит освободить бизнесмена под надзор на год. Также сообщалось, что для Тинькова могут попросить дополнительный штраф в 250 тысяч долларов.

Тинькова обвинили в том, что он однократно предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году — бизнесмен, согласно позиции правоохранителей, не отчитался о доходах от продажи недвижимости. Его арестовали в Лондоне в конце февраля 2020 года, с тех пор он оспаривал экстрадицию по медицинским основаниям. В связи с процессом по экстрадиции его свобода была ограничена.

Вынесение приговора в американском суде назначено на 29 октября.