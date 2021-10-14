Москва, 14 окт — ПРАЙМ. Меры правительства РФ по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Песков опроверг сообщения о планах сокращения социальных статей бюджета

"Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными. Но сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие, во всем мире они растут, и, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, который бы обеспечивал стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе", — сказал Мишустин.

Он поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову скоординировать работу по сдерживанию цен на продукты.

"В связи с тем, что есть достаточно много предложений экономического характера от других федеральных органов власти по решению этих проблем, я попросил бы Андрея Рэмовича Белоусова скоординировать эту работу в правительстве, провести ее со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами", — сказал Мишустин.

"Надо проанализировать все действующие программы и понять, чего нам не хватает и соответственно подготовить эти предложения к докладу", — добавил он.