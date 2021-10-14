МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Семь московских ресторанов получили по одной звезде Michelin, сообщил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек. В ресторанной отрасли Москвы оценили возможность новых ограничений

В четверг в Москве презентуют первый выпуск гида Michelin по ресторанам и кафе столицы. Россия станет 33-й страной, где выпускают этот гастрономический путеводитель, а Москва — первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками. Как ранее сообщил журналистам Пулленек, всего в гид войдут 69 ресторанов, некоторые из них получат звезды.

"Сегодня мы объявим 7 ресторанов, которые получат звезду Michelin",- сообщил Пулленек. Первая звезда досталась ресторану "Селфи", шеф-повар Анатолий Казаков. Вторую звезду получил ресторан "Белуга" шефа Евгения Викентьева. Также звезду получил ресторан Grand Cru и шеф Давид Эммерле, White Rabbit шеф-повара Владимира Мухина, ресторан "Biologie" и его шеф Екатерина Алехина. Шестая звезда досталась "Сахалину", шеф повар Алексей Когай. И седьмая звезда ушла ресторану CABBA, шеф-повар Андрей Шмаков.

Кроме того, два ресторана в Москве получили по 2 звезды "Michelin", это Artest-chef's table шефа Артема Астафьева и ресторан Twins Garden братьев Сергея и Ивана Березуцких.

Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе и происходит составление рейтинга — в главном офисе в Париже.

Главные критерии, которыми руководствуется Michelin при оценке ресторанов — качество кухни, мастерство шеф-повара и всей его команды, гармония вкусов, сочетание продуктов как в меню, так и в одной тарелке, уникальность шефа и постоянство работы заведения.

Гастрономический путеводитель Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды — наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город. Франция является первой страной по числу "трехзвездочных" ресторанов. По всему миру существует около 130 заведений, имеющих три звезды — высшую отметку гида Michelin.