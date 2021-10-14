МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Ипотечный рынок удалось вовремя охладить, массовых дефолтов на этом рынке не ожидается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения

"Я надеюсь, что мы, действительно, вовремя охладили ипотеку с тем, что это не приведет к тому, что будут массовые дефолты, то, о чем вы говорите, массовое изъятие жилья — это массовые дефолты по ипотеке. Мы их не ждем", — ответила Набиуллина на вопрос ведущего Youtube-канала "Фанимани", есть ли опасность, что банки на волне высокого спроса на льготную ипотеку начнут выставлять на торги квартиры неплательщиков.

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке в июне текущего года также опустилась до исторического минимума в 7,07%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 10,6 триллиона рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Набиуллина в феврале этого года отмечала, что повышение цен к январю уже "съело" весь эффект от снижения ставки. В ответ на это правительство ужесточило условия программы: с 1 июля ставка по программе была повышена до 7% и установлен единый лимит ипотечного кредита — 3 миллиона рублей.

В свою очередь Банк России в этом году постепенно поднимал ключевую ставку. В настоящее время она составляет 6,75% годовых. На этом фоне стоимость ипотеки в августе выросла до максимума с апреля прошлого года в 7,8%.