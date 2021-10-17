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Netflix посчитал доходы от "Игры в кальмара"
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По оценкам стримингового сервиса Netflix, прибыль от сериала "Игра в кальмара" составляет почти в 900 миллионов долларов, сообщает Bloomberg. При этом Netflix потратил на... ПРАЙМ, 17.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. По оценкам стримингового сервиса Netflix, прибыль от сериала "Игра в кальмара" составляет почти в 900 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
При этом Netflix потратил на южнокорейский сериал 21,4 миллиона долларов.
По данным агентства, сериал в первые 23 дня проката набрал около 132 миллионов просмотров.
Netflix рассчитывает при анализе и оценке такой показатель, как "ценность отдачи", отмечает агентство. 89% зрителей посмотрели более 1 серии. 66% увидели весь сериал.