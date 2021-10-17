МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. По оценкам стримингового сервиса Netflix, прибыль от сериала "Игра в кальмара" составляет почти в 900 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

При этом Netflix потратил на южнокорейский сериал 21,4 миллиона долларов.

По данным агентства, сериал в первые 23 дня проката набрал около 132 миллионов просмотров.

Netflix рассчитывает при анализе и оценке такой показатель, как "ценность отдачи", отмечает агентство. 89% зрителей посмотрели более 1 серии. 66% увидели весь сериал.