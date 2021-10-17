МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Авиабилеты на поездки по России упали в цене в октябре на 20% по сравнению с допандемийным октябрем 2019 года, пишут "Известия" со ссылкой на сервис поездок и путешествий Туту.ру.

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"По данным аналитиков Туту.ру, больше всего перелетов в октябре 2021 года совершается по направлению Москва–Сочи. Средний чек за перелет по этому маршруту сократился за год на 20%: с 8974 до 7185 рублей туда-обратно", — цитирует газета комментарий сервиса.

Другой по популярности маршрут Москва–Симферополь стоит сейчас 8,1 тысячи рублей.

Авиаперелет Москва–Краснодар подешевел на 34%, чем в 2019 году и подорожал на 14% по сравнению с октябрем 2020 года. Билеты в направлении Москва — Минеральные Воды упали в цене всего на 1% по отношению к октябрю 2019 года и выросли на 23% по отношению к 2020 году.