МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Компания Unilever, один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, продаст бренды двух известных соусов компании KDV, одному из крупнейших в РФ производителей снеков и кондитерских изделий, и сфокусируется в сфере продуктов питания на мороженом и приправах, говорится в совместном заявлении компаний. В России рекордно подскочили в цене хлопья для овсянки

Unilever указывает, что трансформирует свой портфель брендов для повышения эффективности и в рамках плана "устойчивого" развития, постоянно оценивая потенциальные риски и новые возможности для реализации продукции.

"С учетом этих аспектов было принято решение продать бренды соусов Calve (на территории России и СНГ) и "Балтимор" (по всему миру) одному из крупнейших российских производителей снеков и кондитерских изделий – компании KDV – и сфокусироваться на более крупных направлениях в категории, а именно производстве мороженого и сухих приправ", — говорится в заявлении.

"Отчуждение брендов Calve и "Балтимор" нацелено на увеличение бизнес-показателей, а также сохранение качества продукции и лояльности потребителей. Производственная площадка в Туле приобретена KDV с целью сохранения профиля, модернизации и расширения", — добавляют в компании. В России фиксируют рост продаж алкоголя в сентябре

Unilever (торговые марки чаев Brooke Bond, Lipton, "Беседа", мороженого Inmarko, супов и приправ Knorr, шампуней и средств косметики и гигиены Dove, "Черный жемчуг", Rexona, средств бытовой химии Domestos, Cif) выпускает пищевую продукцию, прохладительные напитки, чай и мороженое, косметическую продукцию и бытовую химию, включая 12 брендов стоимостью свыше 1 миллиарда евро. Компания отмечает для себя приоритетную роль России как рынка с высоким потенциалом дальнейшего роста.

Производственные площадки KDV (торговый марки "Яшкино", "Крокант", "Три корочки", "Кириешки", "Бабкины семечки") выпускают более 800 видов кондитерских изделий, снеков, чая, кофе и другой продукции, более 30% от общего объема производства компания реализует на экспорт.