ЛОНДОН, 19 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Британии Борис Джонсон и сооснователь Microsoft Бил Гейтс объявили о новом партнерстве в сфере чистой энергетики между правительством и основанной миллиардером инициативой Breakthrough Energy Catalyst на сумму 200 миллионов фунтов, сообщила канцелярия британского премьера. Китай заложил "супербомбу" под мировую экономику

Сделка была объявлена на полях проходящего в Лондоне Глобального инвестиционного саммита.

"Сделка предполагает привлечение 200 миллионов фунтов инвестиций из частного сектора в Великобритании для ускорения развития новейших технологий в сфере экологии, которые необходимы для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году", — говорится в сообщении.

Сообщается, что правительство Британии уже взяло на себя обязательства выделить минимум 200 миллионов фунтов на развитие и реализацию проектов в Великобритании в этих сферах, что является частью программы в 1 миллиард фунтов, о котором Джонсон объявлял ранее.

"Инвесторы и бизнесмены, сотрудничающие с Breakthrough Energy Catalyst, займутся балансированием фонда на 200 миллионов фунтов, чтобы принести эти жизненно важные технологии на рынок", — говорится в сообщении.

Breakthrough Energy Catalyst – программа, предполагающая партнерство между частным и государственным секторами, и направленная на привлечение инвестиций в "зеленые" технологии.